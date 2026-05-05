Евродепутат назвал приемлемое для возможной встречи с депутатами Госдумы место Евродепутат Картайзер предложил провести встречу с депутатами Госдумы на ПМЭФ

Москва5 мая Вести.Депутат Европарламента Фернан Картайзер предложил коллегам из наднационального законодательного органа ЕС принять участие в неформальном диалоге с представителями Госдумы России. О своей инициативе политик рассказал в интервью РИА Новости.

По его мнению, подобные контакты могут состояться "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который традиционно проходит в начале июня.

Картайзер отметил, что уже отправил приглашения евродепутатам, но не стал оценивать уровень их заинтересованности.

Обычно на получение откликов на подобные приглашения уходит несколько дней, особенно учитывая, что необходимо планировать такие длительные и трудоемкие поездки пояснил собеседник агентства

Евродепутат подчеркнул, что всегда открыто сообщает о своих планах, связанных с организацией неформальных контактов с российскими коллегами.

Я принял несколько правил, которые строго соблюдаю: я всегда приглашаю всех членов Европарламента. Это означает, что все полностью осведомлены о проведении этих встреч. Я не предоставляю никакой информации о других участниках, кроме себя рассказал Картайзер

Ранее подобные диалоги между европейскими и российскими парламентариями имели место и мае текущего года в Стамбуле. Более ранние контакты прошли в феврале 2026 года в формате видеоконференции, а также в октябре и декабре 2025 года.

В середине апреля Картайзер посетил Москву для того, чтобы, по его словам, показать возможность дружеских взаимоотношений между Россией и странами Западной Европы.