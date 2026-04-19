Члены комитета Госдумы встретились с группой депутатов Европарламента в Стамбуле

Члены комитета Госдумы встретились с группой депутатов Европарламента в Турции Члены комитета Госдумы встретились с группой депутатов Европарламента в Стамбуле

Москва19 апр Вести.Депутаты комитета Госдумы по международным делам встретились с группой депутатов Европарламента в рамках 152-й ассамблеи Межпарламентского союза в турецком Стамбуле.

Об этом заявил председатель комитета, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Продолжаем контакты с конструктивно настроенными европейскими политиками написал глава думского комитета

По информации парламентария, евроделегацию возглавлял депутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

Слуцкий подчеркнул, что встречи приобретают регулярный характер, несмотря на препятствия со стороны официального Брюсселя.

Кризис в отношениях РФ-ЕС произошел далеко не по вине Москвы отметил депутат

Он также призвал не блокировать окончательно "окно возможностей" для диалога, особенно при текущих условиях эскалации международной напряженности.

Ранее Картайзер заявил, что Европе требуется восстановить хорошие отношения с рядом стран, включая Россию и Белоруссию.