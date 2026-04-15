Москва15 апрВести.Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости рассказал о своем визите в российскую столицу.

По словам евродепутата, он побывал в Москве для того, чтобы продемонстрировать вероятность дружеских взаимоотношений между Российской Федерацией и Западной Европой.

Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой

отметил Картайзер в рамках Московского экономического форума

Ранее Картайзер заявлял, что Европе требуется восстановить хорошие отношения с рядом стран, включая РФ и Белоруссию.