Евродепутат Картайзер побывал в Москве и продемонстрировал возможность дружбы

Москва15 апр Вести.Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости рассказал о своем визите в российскую столицу.

По словам евродепутата, он побывал в Москве для того, чтобы продемонстрировать вероятность дружеских взаимоотношений между Российской Федерацией и Западной Европой.

Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой отметил Картайзер в рамках Московского экономического форума

Ранее Картайзер заявлял, что Европе требуется восстановить хорошие отношения с рядом стран, включая РФ и Белоруссию.