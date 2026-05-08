ЕС агрессивной риторикой по РФ пытается сохранить лицо Картайзер: ЕС агрессивной риторикой по России пытается сохранить лицо

Москва8 мая Вести.Стремление Евросоюза сохранить политический авторитет на фоне неэффективности принятых мер в отношении Москвы приводит к ужесточению агрессивной риторики.

Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости.

Политик пояснил, что в обстоятельствах, когда выбранный внешнеполитический курс терпит неудачу, официальные лица зачастую склонны проявлять повышенную враждебность. Подобное поведение является попыткой удержать репутацию перед лицом провалов в отношениях с Россией. Картайзер подчеркнул, что кампания по изоляции РФ привела к фактическому самоустранению самого Евросоюза из ключевых международных дипломатических процессов.

Евродепутат отметил, что многие его коллеги в законодательном органе осознают пагубность нынешней ситуации и выражают готовность к восстановлению диалога с Москвой, но опасаются личных неприятностей.

Ранее Картайзер заявлял, что евродепутаты могут столкнуться с угрозами за диалог с Москвой.