Москва6 маяВести.Евродепутаты могут оказаться под давлением за диалог с Россией, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости.
Парламентарии могут подвергнуться наказанию со стороны своей партии из-за контактов с российской стороной, отметил Картайзер.
Заинтересованные [в диалоге] коллеги могут столкнуться с негативными последствиями за участие в таких встречахприводит РИА Новости слова Картайзера
Парламентарий предложил коллегам из наднационального законодательного органа ЕС поучаствовать в диалоге с представителями Госдумы России. Встретиться можно на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Картайзер рассказал, что посетил Москву для демонстрации возможности установления дружбы между Россией и Западом.