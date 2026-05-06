Картайзер: евродепутаты сталкиваются с давлением из-за диалога с Россией

Картайзер: евродепутаты могут столкнуться с угрозами за диалог с Москвой Картайзер: евродепутаты сталкиваются с давлением из-за диалога с Россией

Москва6 мая Вести.Евродепутаты могут оказаться под давлением за диалог с Россией, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости.

Парламентарии могут подвергнуться наказанию со стороны своей партии из-за контактов с российской стороной, отметил Картайзер.

Заинтересованные [в диалоге] коллеги могут столкнуться с негативными последствиями за участие в таких встречах приводит РИА Новости слова Картайзера

Парламентарий предложил коллегам из наднационального законодательного органа ЕС поучаствовать в диалоге с представителями Госдумы России. Встретиться можно на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Картайзер рассказал, что посетил Москву для демонстрации возможности установления дружбы между Россией и Западом.