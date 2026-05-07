Депутатам Европарламента рассылают приглашения для поездки в Россию

Политик из Люксембурга собирает сторонников для поездки в Россию Депутатам Европарламента рассылают приглашения для поездки в Россию

Москва7 мая Вести.Политик из Люксембурга Фернан Картхайзер занимается организацией поездки европейских парламентариев в Россию. Об этом сообщает издание Politico.

Уточняется, что Картхайзер рассылает приглашения депутатам Европарламента на встречу, запланированную в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В тексте приглашений говорится, что участникам помогут с размещением, а также направят на ПМЭФ, где выступит президент России Владимир Путин.

Фернан Картхайзер оказался в центре скандала после визита в Москву. Поездка в Россию обернулась для него исключением из парламентской фракции консерваторов. Сам политик прогнозирует скорые изменения в отношениях между ЕС и РФ.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что курс стран Западной Европы на наращивание военного потенциала контрпродуктивен и не способствует развитию диалога.