Politico: два депутата "Альтернативы для Германии" собираются в Россию на ПМЭФ

Два депутата "Альтернативы для Германии" собираются в Россию на ПМЭФ Politico: два депутата "Альтернативы для Германии" собираются в Россию на ПМЭФ

Москва13 мая Вести.Два депутата от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщило издание Politico.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. В нем хотят принять участие Маркус Фронмайер и Штеффен Котре, пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию репортера издания Паулины фон Пецольд.

Официально запросы на поездки пока еще не подавались, однако ответственный за это заместитель главы фракции АдГ уже сигнализировал о своем согласии.

С политической точки зрения против этого нет абсолютно никаких возражений сказал Койтер изданию

Кстати, самого Маркуса Фронмайера, который уже бывал в России, обвиняли в связях с нашей страной, но он в таких случаях говорит, что ориентируется исключительно на интересы жителей Германии. Главный интерес его визитов в Россию – нормализация отношений между странами в вопросах экономики. Сегодня диалог с нашей страной "отражает запрос немецкого избирателя", считает немецкий политик.