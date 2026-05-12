Поддержка партии АдГ в Германии выросла из-за несогласия на конфронтацию с РФ Политик Шмидт: успех партии АдГ отражает курс Мерца на изоляцию от избирателей

Москва12 мая Вести.Население ФРГ не поддерживает курс правительства канцлера Фридриха Мерца на эскалацию в отношениях с Россией, и это одна из причин успеха партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на последних парламентских выборах. Об этом заявил ИС "Вести" бывший депутат Бундестага ФРГ Евгений Шмидт.

По его словам, поддержка правительства Мерца, согласно последним опросам общественного мнения, достигла очередного рекордно низкого уровня.

Все это отражает именно то, что избиратели недовольны, не поддерживают данный курс. И, в частности, партия "Альтернатива для Германии" вырывается далеко в лидеры, и уже заветная тридцатипроцентная граница не так уж далеко. То есть на самом деле курс Мерца — это курс на изоляцию от собственных избирателей, и здесь он не находит широкой поддержки заявил Шмидт

Политик сообщил, что партия "Альтернатива для Германии" приветствовала предложение президента РФ Владимира Путина о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров России и Евросоюза.

В том числе со стороны "Альтернативы для Германии", на данный момент, по опросам, самой крупной партии Германии, прозвучали приветственные отзывы о том, что нужно использовать этот шанс для того, чтобы восстановить отношения или какие-то возможности для того, чтобы наладить переговорный процесс и в конечном итоге отказаться от санкционной политики, которая очень сильно вредит и без того шатающейся немецкой экономике отметил Шмидт

Также политик сообщил, что предложение Шредера на роль переговорщика с Россией вызвало в ФРГ большой переполох.