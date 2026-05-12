Москва12 мая Вести.Поддержка правительства ФРГ достигла очередного рекордно низкого уровня на фоне политики эскалации министра обороны Бориса Писториуса. Такую тенденцию отметил в беседе с ИС "Вести" бывший депутат бундестага Евгений Шмидт.

Он напомнил, что Писториус прибыл в Киев для обсуждения совместного производства вооружений.

Все это, конечно, указывает на то, что Германия по-прежнему ведет политику полнейшей эскалации, хотя население Германии данный курс не поддерживает. По последним опросам общественного мнения, поддержка правительства достигла очередного рекордно низкого уровня, то есть все это отражает именно то, что избиратели недовольны и не поддерживают данный курс сообщил Шмидт

Визит Писториуса не анонсировался из соображений безопасности. По итогам визита министр заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысячи километров.