Джабаров: Берлин без отношений с Москвой скатится к прямому военному конфликту

Москва12 мая Вести.Германия без нормальных отношений с Россией непременно скатится к прямому военному конфликту, заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор назвал главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса закоренелым русофобом, который "спит и видит реванш, который Германия должна получить в противостоянии с Россией".

Политика, которую проводит Писториус - абсолютно разрушительная. Я думаю, что он долго не продержится на этом посту, потому что Германия без нормальных отношений с Россией обязательно скатится к прямому военному конфликту. А чем заканчиваются прямые военные конфликты Германии с Россией, хорошо известно из истории подчеркнул Владимир Джабаров

Накануне Писториус внезапно приехал в Киев, чтобы обсудить расширение сотрудничества в вопросе вооружений. Визит министра не анонсировался из соображений безопасности. По итогам визита Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысячи километров.