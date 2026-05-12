BZ: поездка Писториуса в Киев свидетельствует о нежелании ЕС идти на мир с РФ

Немецкая газета назвала цель визита Писториуса в Киев BZ: поездка Писториуса в Киев свидетельствует о нежелании ЕС идти на мир с РФ

Москва12 мая Вести.Визит главы Минобороны Германии Бориса Писториуса в Киев продемонстрировал нежелание Европы добиваться мира между РФ и Украиной, пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Ранее Писториус неожиданно приехал в украинскую столицу для обсуждения ряда совместных проектов, в частности, в оборонной сфере.

Пока обсуждается назначение посредников, министр обороны Борис Писториус едет в Киев, но не в качестве посланника мира, а для переговоров о расширении сотрудничества в области вооружений говорится в публикации BZ

Издание указывает, что власти Германии не спроста отвергли предложение президента России Владимира Путина назначить посредником в переговорах Москвы и Брюсселя бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Авторы материала отмечают, что дипломатия Берлина "остается безликой и хаотичной", в то время как "логика производства вооружений" только развивается.

В свою очередь итальянская газета L’antidiplomatico писала, что Писториус отправился в Киев для планирования терактов против России.