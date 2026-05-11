Москва11 мая Вести.Министр обороны Германии Борис Писториус неожиданно приехал в Киев, чтобы обсудить расширение сотрудничества в вопросе вооружений, информирует немецкое агентство DPA.

Визит Писториуса не анонсировался из соображений безопасности.

Министр заявил, что ФРГ и Украина в рамках стратегического партнерства стремятся к созданию совместных предприятий в оборонной сфере, открыты возможности для многих новых проектов, в том числе инновационных.

Основной акцент делается на совместной разработке передовых беспилотных систем всех радиусов действия, в частности, в сфере обеспечения возможностей для нанесения глубоких ударов сказал Писториус

Президент РФ Владимир Путин отмечал 9 мая, что Европа играет на повышение в конфликте России и Украины, понимая, что это может дорого стоить. Он подчеркивал, что Европа сознательно предоставляет Киеву технологии и иные инструменты для ударов по России.

В конце апреля правительство ФРГ утвердило финансовую помощь Украине на четыре года. В следующем году для киевского режима будет предусмотрено 11,6 млрд евро. Еще по 8,5 млрд евро будет выделяться ежегодно в период с 2028 по 2030 годы.