Правительство ФРГ утвердило финансовую помощь Киеву на ближайшие четыре года

Правительство ФРГ утвердило финансовую помощь Украине на четыре года Правительство ФРГ утвердило финансовую помощь Киеву на ближайшие четыре года

Москва29 апр Вести.Немецкое правительство утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие на ближайшие четыре года, сообщает агентство Reuters. В следующем году для киевского режима будет предусмотрено 11,6 млрд евро. Еще по 8,5 млрд евро будет выделяться ежегодно в период с 2028 по 2030 годы.

Отвечая на вопрос о сокращении поддержки, начиная с 2028 года, министр финансов Клингбейл указал на одобренный Евросоюзом кредит в размере 90 млрд евро.

Reuters подсчитало, что в целом общие расходы федерального бюджета Германии выросли по сравнению с 2025 годом на 3,6%, достигнув 543,3 млрд евро. Оборонные расходы вырастут с 82,7 млрд евро в этом году до 105,8 млрд евро в следующем.

С учетом специального фонда на оборонные нужды и средств, предназначенных для Украины, общие оборонные расходы в 2027 году составят 144,9 млрд евро.

Сегодня в интервью журналу Spiegel канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эра чрезмерного комфорта для немцев подошла к концу, охарактеризовав текущую обстановку как крайне непростую и требующую изменения прежнего уклада жизни.