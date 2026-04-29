Москва29 апрВести.Немецкое правительство утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие на ближайшие четыре года, сообщает агентство Reuters. В следующем году для киевского режима будет предусмотрено 11,6 млрд евро. Еще по 8,5 млрд евро будет выделяться ежегодно в период с 2028 по 2030 годы.
Отвечая на вопрос о сокращении поддержки, начиная с 2028 года, министр финансов Клингбейл указал на одобренный Евросоюзом кредит в размере 90 млрд евро.
Reuters подсчитало, что в целом общие расходы федерального бюджета Германии выросли по сравнению с 2025 годом на 3,6%, достигнув 543,3 млрд евро. Оборонные расходы вырастут с 82,7 млрд евро в этом году до 105,8 млрд евро в следующем.
С учетом специального фонда на оборонные нужды и средств, предназначенных для Украины, общие оборонные расходы в 2027 году составят 144,9 млрд евро.
Сегодня в интервью журналу Spiegel канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эра чрезмерного комфорта для немцев подошла к концу, охарактеризовав текущую обстановку как крайне непростую и требующую изменения прежнего уклада жизни.