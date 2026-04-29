Канцлер Германии Мерц считает, что немцы недооценивают происходящее в мире Мерц: немцы слишком хорошо устроились в атмосфере благополучия

Москва29 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью журналу Spiegel констатировал, что эра чрезмерного комфорта для немцев подошла к концу. Политик отметил, что значительная часть населения и политической элиты страны не в полной мере осознает глобальные вызовы современности.

Большая часть населения, да и политического класса тоже, недооценивает то, что сейчас происходит в мире. Прошу, не воспринимайте это как упрек, но мы слишком комфортно устроились в атмосфере благополучия. Я первый за последние 20 лет канцлер, который говорит немцам прямо: наша иллюзия процветания не сохранится. Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор подчеркнул Мерц

Он охарактеризовал текущую обстановку как крайне непростую и указал, что прежний уклад жизни больше недопустим. Особо канцлер остановился на проблеме высокого уровня больничных в Германии.

Неужели мы действительно настолько больная нация, что должны иметь один из самых высоких показателей пропусков работы по болезни в Европе? Мы должны найти причины этого и создать стимулы для того, чтобы эти цифры пошли вниз посетовал он

Мерц настаивает на срочных реформах в сферах пенсионного обеспечения, здравоохранения и налогообложения. В частности, он предложил рассмотреть возможность расчета пенсионного возраста на основе трудового стажа, а не календарного.

Ранее газета Politico писала, что Мерц винит в экономических проблемах Германии всех, кроме себя.