Москва22 июн Вести.Правящая коалиция под руководством канцлера Германии Фридриха Мерца планирует реформу пенсионной системы. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

В публикации отмечается, что нововведения подразумевают введение накопительного рыночного компонента, ужесточение условий досрочного выхода на пенсию и постепенное повышение пенсионного возраста.

Согласно информации агентства, Мерц и глава Минфина Ларс Клингбайль намерены внести в кабинет министров обширный пакет реформ, включая вопросы пенсионной системы, до начала летних каникул парламента в июле.

Ожидается, что предложения правительственной комиссии будут представлены на рассмотрение 23 июня. Среди главных инициатив предусмотрено поэтапное введение дополнительного пенсионного взноса в размере 2% от валового дохода, средства которого будут аккумулироваться через государственный фонд и инвестироваться на финансовых рынках.

Эксперты также предложили постепенно повышать пенсионный возраст в зависимости от увеличения продолжительности жизни, где каждый дополнительный год жизни будет добавлять примерно восемь месяцев к трудовому стажу. Тем не менее, потенциальное повышение пенсионного возраста до 70 лет будет отложено на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии прим-балерин Большого или Мариинского театра, имеющих звание "Народный артист РФ", может превышать 75 тыс. рублей.