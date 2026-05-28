В Германии хотят обязать отслуживших женщин и мужчин проходить регулярные сборы

Москва28 мая Вести.Власти Германии подготовили новый законопроект по усилению резервов немецкой армии, который может обязать отслуживших мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах, сообщат журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

В публикации говорится, что федеральное правительство Германии собирается принять законопроект по сборам в начале июля​​​. После 6 сентября его может одобрить и парламент страны, если не возникнет никаких нареканий.

Проект предполагает, что "все мужчины и женщины, которые добровольно менее года несли военную службу и не достигли возраста 45 лет, в будущем могут стать обязанными проходить регулярные военные сборы".

Как пишет журнал, людям, отслужившим в воинских рядах более года, придется участвовать в сборах до достижения 65 лет. Отмечается, что такие мероприятия будут занимать две недели и проводиться раз в один или два года.

Участие резервистов в подобных сборах призвано обеспечить "надежную боеготовность резерва" страны, подчеркивает Spiegel.

В апреле в ФРГ всем мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет запретили выезжать из страны более чем на три месяца без соответствующего разрешения Центра карьеры бундесвера.

Бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун уверен, что Германия проводит тотальную милитаризацию во всех сферах жизни и готовится к возможному военному конфликту.