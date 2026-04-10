В США появится автоматическая регистрация для годных к призыву граждан

Москва10 апр Вести.В США к концу 2026 года планируется внести изменения в процедуру регистрации подлежащих призыву мужчин, сообщило издание The Hill.

Соответствующая инициатива включена в подписанный в декабре 2025 года законопроект об оборонной политике страны.

Уточняется, что с декабря регистрация в системе выборочной службы (Selective Service System, SSS) станет автоматической: данные будут заноситься в систему в течение месяца после достижения гражданином 18-летия.

В конце марта SSS направила предложение в Управление информации и регулирования, где оно ожидает одобрения.

Цель изменений — сокращение расходов и "перенесение ответственности за регистрацию с отдельных лиц на SSS путем интеграции с федеральными источниками данных", приводит The Hill выдержку из документа.

В настоящее время большинство американцев в возрасте 18–25 лет обязаны самостоятельно регистрироваться в системе, заполняя соответствующую форму. Отказ от регистрации считается преступлением, за которым может последовать наказание в виде штрафа в размере до 250 тысяч долларов или лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, уклонение от постановки на учет также может сопровождаться проблемами с трудоустройством и с получением финансовой помощи, говорится в материале. В случае, если уклонистом является иммигрант без регистрации, то он рискует лишиться гражданства США.

Портал Business Insider напомнил, что после перехода США на добровольную службу в 1973 году систему выборочной службы перевели в "режим глубокого ожидания". Однако регистрация годных к военной службе возобновилась в 1980 году для обеспечения оперативной мобилизации в случае чрезвычайной ситуации.

Издание отмечает, что нововведение в процедуре регистрации вызывает опасения на фоне событий в Иране. Однако подчеркивается, что изменения касаются только документации и не означают автоматического возвращения к обязательной воинской повинности: для этого потребуется одобрение Конгресса.

В конце 2025 года немецкая газета Bild сообщила, что Германия введет призыв в армию по жеребьевке, если бундесверу не удастся набрать необходимое число новобранцев на добровольной основе.