Spiegel: в ФРГ хотят штрафовать на €250 за незаполненные анкеты о военной службе

МО ФРГ намерено штрафовать немцев за отказ заполнять анкету о военной службе Spiegel: в ФРГ хотят штрафовать на €250 за незаполненные анкеты о военной службе

Москва8 мая Вести.Министерство обороны Германии планирует ввести штраф в размере 250 евро для молодых людей, которые не заполнили анкеты о военной службе, которые рассылаются бундесвером с начала текущего года. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Уведомления будут рассылаться Федеральным ведомством по управлению персоналом бундесвера или специализированным карьерным центром Вооруженных сил ФРГ.

По данным издания, более 206 тысяч мужчин и женщин старше 18 лет получили подобные письма от военного ведомства. Анкета, которую необходимо заполнить онлайн, содержит вопросы о состоянии здоровья, физической подготовке и интересе к добровольной службе в бундесвере.

В материале указано, что на данный момент 86% молодых немцев заполнили форму в течение первых четырех недель, еще 5% сделали это после полученного напоминания. В ведомстве отметили, что общий показатель в 91% их удовлетворил.

Отмечается, что в письмах бундесвера указано, что лица, которые "совершают административное правонарушение, умышленно или по неосторожности заполняют анкету неверно или не в полном объеме", могут быть оштрафованы. Если анкета не заполнена после повторного напоминания, также предусмотрен штраф.

Если он не будет оплачен, ведомство бундесвера может начать процедуру принудительного взыскания средств, пишет журнал. В крайних случаях нарушителей могут подвергнуть административному аресту.

Минобороны ФРГ ранее утвердило адреса 24 центров медосвидетельствования, где с середины 2027 года молодые люди будут проходить проверку на физическую, психическую и интеллектуальную пригодность к службе. Ожидается, что первый подобный центр начнет работу уже в этом году.

С 1 января в Германии действует обновленная система призыва. Бундесвер рассылает анкеты всем гражданам по достижении им совершеннолетия, молодые люди должны выразить свое желание или нежелание служить в рядах ВС.

Добровольцев приглашают на медосмотр, что позволяет формировать базы данных потенциальных призывников. При этом власти допускают введение принудительного призыва в случае нехватки ресурсов, что потребует отдельного решения Бундестага.

Ранее экс-депутат немецкого парламента от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт в комментарии для ИС "Вести" заявил, что в Германии уже заметен дефицит добровольцев для прохождения армейской службы.