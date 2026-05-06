Москва6 маяВести.В Германии остро ощущается дефицит добровольцев для службы в бундесвере. Таким мнением с ИС "Вести" поделился экс-депутат Бундестага 20-го созыва от фракции Альтернатива для Германии Евгений Шмидт.
Для решения этой проблемы правительство приняло закон, который делает возможной насильственную мобилизацию, напомнил он.
В Германии остро ощущается дефицит добровольцев для службы в Бундесвере. Именно поэтому в этом году был принят новый, модернизированный закон о службе, который подразумевает в том числе и опцию насильственной мобилизации, потому что добровольцев не хватает. И уже сейчас порядка нескольких сотен тысяч молодых людей получили анкеты, которые они обязаны заполнить. И если квоты не будут выполнены, то некоторых молодых людей придется насильственным образом забирать для службы в бундесвересказал Шмидт
Ранее германский политик заявил, что введенные американским лидером Дональдом Трампом пошлины сильно ударят по немецкому автопрому, который зависит от экспорта.