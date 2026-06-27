AFP: Берлин задумался о возврате призыва на фоне нехватки военных AFP: Германия может вернуть призыв из-за нехватки военных

Москва27 июн Вести.Германия испытывает трудности с набором военнослужащих и до июля 2027 года должна решить, возвращать ли обязательную военную службу, заявил AFP глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп.

По данным агентства, Берлин модернизирует армию и планирует к 2035 году увеличить ее численность с нынешних 185 тыс. до минимум 260 тыс. человек.

Мы должны принять это решение до 31 июля следующего года заявил он

В ноябре власти ввели новую модель добровольной службы и обязательную регистрацию для 18-летних мужчин. Однако с января по май по этой программе набрали лишь 530 человек, хотя связались примерно с 300 тыс. молодых людей.

По словам Ревекампа, если добровольная система не позволит достичь целей, Германии придется вернуться к призыву. Он отметил, что в первой половине года стране предстоит обсудить, удастся ли добровольно увеличить число действующих военных и резервистов, но сам он сомневается в успехе.

Возможный призыв не охватит всех 18-летних мужчин – около 350 тыс. человек в год. Армия будет набирать столько солдат, сколько нужно для выполнения ежегодных планов.

Ревекамп также обеспокоен числом кадровых и контрактных военных: именно они управляют истребителями, кораблями, танками и системами Patriot.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники писала, что Германия может ввести призыв в армию по жеребьевке, если не удастся набрать необходимое количество новобранцев в Бундесвер на добровольной основе.