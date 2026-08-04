Москва4 авг Вести.Кабинет министров Германии на протяжении нескольких месяцев прорабатывает механизм возвращения альтернативной гражданской службы - на тот случай, если в стране будет введена всеобщая воинская обязанность. Об этом написала газета Bild.

Гражданской службы, правда, нет, пока мы не имеем воинского призыва. Но если воинская повинность будет необходима, у нас уже должна быть основа для современной гражданской службы заявили изданию в министерстве образования и по делам семьи

По данным газеты, это ведомство обратилось к 23 крупным общественным организациям, чтобы выяснить, какими ресурсами и предложениями они располагают для так называемых отказников - людей, которые по убеждениям просят освободить их от службы в строевых подразделениях. Проект альтернативной службы власти рассчитывают представить уже к началу осени.

Обязательный призыв в ФРГ упразднили в июле 2011 года, перейдя на профессиональную армию. Тем не менее в последние годы немецкие политики все чаще обсуждают возможность его восстановления, если Бундесвер столкнется с дефицитом новобранцев. Как отмечает Bild, фракция ХДС/ХСС в Бундестаге намерена вынести этот вопрос на обсуждение примерно в середине следующего года.

С 1 января 2026 года в стране действует закон о новой модели военной службы, который обязывает молодых людей проходить медосвидетельствование и возобновляет воинский учет. Набор в Бундесвер по-прежнему остается добровольным. Согласно документу, совершеннолетние мужчины должны заполнить анкету с вопросами о физической форме и готовности вступить в ряды ВС ФРГ, тогда как для женщин это делается по желанию. Призывникам пока разрешен выезд из Германии без одобрения бундесвера.