Только около 500 добровольцев в ФРГ подписали обязательство о службе в армии

Раскрыто, сколько добровольцев в ФРГ подписали обязательство о службе в армии Только около 500 добровольцев в ФРГ подписали обязательство о службе в армии

Москва25 июн Вести.В Германии только около 530 человек в качестве добровольцев подписали обязательство о прохождении военной службы после рассылки правительством анкет о военной службе. Такую информацию распространило издание Die Zeit со ссылкой на отчет Минобороны страны.

Новая система воинского учета в Германии была запущена менее полугода назад - 1 января 2026 года. Молодым гражданам страны обоих полов было разослано почти 300 тысяч анкет. Набор в ряды Бундесвера пока идет на добровольной основе.

Уточняется, что получившие анкету 153 тысячи мужчин в любом случае должны были ответить на письмо. Это сделали 96% из них, а в отношении остальных рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Для женщин ответ на письмо не является обязательным.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Германия намерена создать сильнейшую армию в Европе из добровольцев. В мае экс-депутат Бундестага 20-го созыва от фракции "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт в беседе с ИС "Вести" отмечал, что в ФРГ остро ощущается дефицит добровольцев для службы.