Москва8 авгВести.Резервисты армии ФРГ вынуждены воровать оружие и технику у регулярных военных для проведения собственных учений. Об этом заявил председатель Союза резервистов Германии и депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Бастиан Эрнст.
В настоящее время резервистам приходится воровать винтовки, транспорт и другое снаряжение, чтобы вообще иметь возможность проводить военные учениязаявил Эрнст в интервью газете Handelsblatt
Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к обязательной военной службе в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью.
По словам депутата бундестага Евгения Шмидта, в немецких СМИ идет постоянная пропаганда, будто РФ готовится к нападению на одну из стран НАТО к 2029-2030 году.
С 2022 года, когда был создан специальный фонд, предназначенный для перевооружения немецкой армии, было заключено более 47 тысяч контрактов на поставку вооружений. Общая сумма контрактов составила около 111 миллиардов евро.