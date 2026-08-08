Депутат ФРГ: немецкие резервисты воруют у военных оружие и технику для учений

Немецкие резервисты воруют у военных оружие и технику для учений Депутат ФРГ: немецкие резервисты воруют у военных оружие и технику для учений

Москва8 авг Вести.Резервисты армии ФРГ вынуждены воровать оружие и технику у регулярных военных для проведения собственных учений. Об этом заявил председатель Союза резервистов Германии и депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Бастиан Эрнст.

В настоящее время резервистам приходится воровать винтовки, транспорт и другое снаряжение, чтобы вообще иметь возможность проводить военные учения заявил Эрнст в интервью газете Handelsblatt

Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к обязательной военной службе в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью.

По словам депутата бундестага Евгения Шмидта, в немецких СМИ идет постоянная пропаганда, будто РФ готовится к нападению на одну из стран НАТО к 2029-2030 году.

С 2022 года, когда был создан специальный фонд, предназначенный для перевооружения немецкой армии, было заключено более 47 тысяч контрактов на поставку вооружений. Общая сумма контрактов составила около 111 миллиардов евро.