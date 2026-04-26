DPA: МО ФРГ не смогло предоставить полный отчет о контрактах для Бундесвера

Минобороны Германии не смогло отчитаться о закупках для Бундесвера DPA: МО ФРГ не смогло предоставить полный отчет о контрактах для Бундесвера

Москва26 апр Вести.Минобороны Германии (МО ФРГ) не смогло предоставить полный отчет о закупках для Бундесвера с 2022 года, заявило агентство DPA со ссылкой на депутата Бундестага от партии "Левые" Дитмара Барча.

Барч подсчитал, что с 2022 года, когда был создан специальный фонд, предназначенный для перевооружения немецкой армии, было заключено более 47 тысяч контрактов на поставку вооружений. Общая сумма контрактов составила около 111 миллиардов евро.

Депутат послал в МО ФРГ запрос, где интересовался, сколько из этих контрактов были завершены, а запрашиваемые в них вооружения переданы войскам.

Минобороны Германии оказалось не в состоянии ответить на запрос Барча. Объяснило это ведомство тем, что его система учета не позволяет подготовить данные о закупках в автоматическом режиме, а ручной сбор якобы надолго парализует работу министерства.

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