FT: два депутата ФРГ заблокировали военные контракты более чем на €1 млрд

В ФРГ депутаты заблокировали военные контракты более чем на €1 млрд FT: два депутата ФРГ заблокировали военные контракты более чем на €1 млрд

Москва5 июн Вести.В Германии усиливается контроль над военными закупками, в частности, два депутата бюджетного комитета Бундестага заблокировали оборонные контракты на сумму свыше 1 млрд евро, сообщила британская газета Financial Times (FT).

Уточняется, что речь идет о Андреасе Маттфельдте от Христианско-демократического союза и Андреасе Шварце от Социал-демократической партии ФРГ.

В публикации говорится, что именно они в январе заблокировали контракт на 600 млн евро, связанный с поставками мобильной разведывательной системы без проведения конкурса, а в феврале - прямой контракт на 462 млн евро на создание лазерной системы защиты кораблей от беспилотников.

Как отмечает FT, представители оборонной промышленности утверждают, что дополнительные меры контроля могут замедлить модернизацию Вооруженных сил ФРГ.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс обратился к немецкому канцлеру Фридриху Мерцу с призывом немедленно начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о мире в Европе.