Москва28 апр Вести.Германия в последнее время взяла на себя роль лидера в военной сфере, заявил журналист ИС "Вести" Денис Давыдов.

По словам журналиста, Европа пытается создать аналог НАТО в Европейском союзе и ужесточить правила в случае нападения на одну из стран блока.

Германия, которая десятилетиями, в общем-то, 80 лет не заявляла о своих каких-то военных планах, амбициях, стесняться перестала, и мы можем говорить о том, что немецкая военная машина сейчас завелась. Об этом мы судим по главному производителю, крупнейшему производителю оружия в Германии, компании Rheinmetall, акции которой за четыре года взлетели, на две тысячи процентов сказал Давыдов

Журналист обратил внимание, что компания "завалена на миллиарды евро на годы вперед". При этом журналист напомнил, что расцвет компании приходится именно на военное время.

Ранее главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" отметил, что ЕС всячески готовится к военному столкновению с РФ. Для этого, как подчеркнул он, на территории Германии решено разместить инфраструктурный хаб.