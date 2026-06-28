СМИ указали на уязвимость логистики НАТО после сбоев на железной дороге в ФРГ Bild: сбой на железной дороге в ФРГ выявил уязвимость логистики НАТО

Москва28 июн Вести.Недавний технический сбой на железной дороге Deutsche Bahn в Германии продемонстрировал неготовность логистики НАТО на случай военного кризиса. Об этом пишет Bild.

Речь идет о техническом сбое в системе железнодорожной связи Deutsche Bahn в ночь на 24 июня, из-за которого на несколько часов по всей стране было остановлено движение.

В случае чрезвычайной ситуации бундесвер не сможет положиться на железную дорогу. Сеть к этому пока не готова, сотрудники железной дороги также не подготовлены цитирует издание специалиста по транспорту Кристиана Беттгера

Эксперт подчеркнул, что железнодорожная инфраструктура и персонал едва ли готовы к отражению современных угроз, таких как появление беспилотников над диспетчерскими пунктами. Он призвал разработать резервные маршруты и обходные пути — это может пригодиться в случае разрушения основных транспортных магистралей.