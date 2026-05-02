Spiegel: Германия может остаться без запасов газа к зиме ФРГ рискует столкнуться с энергокризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва2 мая Вести.Германия может войти в зимний период с недостатком запасов газа из-за роста цен, что связано с ближневосточным конфликтом. Об этом сообщает издание Spiegel.

Как уточняется, в настоящее время уровень заполнения подземных газовых хранилищ составляет около 25%. Власти ФРГ не торопятся действовать в направлении полного заполнения газовых хранилищ, объясняя это тем, что основные закачки будут производиться в будущем.

При этом, по мнению аналитиков, трейдеры не обязаны заполнять хранилища в случае, если это будет для них убыточно. В итоге Германия рискует не сформировать достаточный запас газа к началу отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что одобрение кредита для Украины вызвало недовольство жителей Германии.

Экономика Германии в стагнации, но канцлер ФРГ Фридрих Мерц предпочитает объяснять это внешними факторами, а не политикой своего правительства, пишет газета Politico.