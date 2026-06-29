FT: ЕС рискует встретить зиму с самыми низкими за последние 15 лет запасами газа

Европа может встретить зиму с самыми низкими запасами газа за последние 15 лет FT: ЕС рискует встретить зиму с самыми низкими за последние 15 лет запасами газа

Москва29 июн Вести.В Европе ожидают начало зимы с самым низким уровнем запасов газа за последние 15 лет. Это грозит повышением цен для предприятий и домохозяйств, пишет газета Financial Times.

Согласно прогнозам, хранилища газа в ЕС завершат критически важный сезон пополнения запасов с заполненностью на 76%. Причиной этому стал конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива, пишет газета.

Уточняется, что в начале сезона пополнения запасов 2025 года, который обычно длится с апреля по октябрь, склады Евросоюза были заполнены на 28%. В текущем году этот показатель составляет 48%, отмечает газета.

26 июня сообщалось, что страны Евросоюза с начала сезона закачки газа в апреле накопили в подземных хранилищах более 21 млрд кубометров топлива.