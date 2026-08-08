Ситуация с закачкой газа в подземные хранилища Европы становится хуже "Газпром": ситуация с закачкой газа в подземные хранилища Европы ухудшается

Москва8 авг Вести.Ситуация с закачкой газа в подземные хранилища в (ПХГ) в Европе становится хуже, объемы запасов находятся на рекордно низких уровнях. Об этом сообщает "Газпром".

Ситуация с закачкой газа в подземные хранилища Европы усугубляется: объем газа – на антирекордном уровне говорится в сообщении

"Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe отмечает, что по состоянию на 6 августа объемы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже прежних исторических минимумов.

В хранилищах меньше газа, чем на эту дату в критически важных сезонах закачки 2018 и 2021 годов, когда Европа остро нуждалась в заполнении опустошенных сильными морозами ПХГ. Отметим, что нехватка газа в подземных хранилищах создает серьезные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов добавляется в сообщении

Согласно прогнозам нефтегазовой компании, уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут уже этой зимой столкнуться с повышенными ценами в энерго- и теплоснабжении в связи с отказом ФРГ централизованно закупать газ для ПХГ.