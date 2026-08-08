Москва8 авгВести.Ситуация с закачкой газа в подземные хранилища в (ПХГ) в Европе становится хуже, объемы запасов находятся на рекордно низких уровнях. Об этом сообщает "Газпром".
Ситуация с закачкой газа в подземные хранилища Европы усугубляется: объем газа – на антирекордном уровнеговорится в сообщении
"Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe отмечает, что по состоянию на 6 августа объемы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже прежних исторических минимумов.
В хранилищах меньше газа, чем на эту дату в критически важных сезонах закачки 2018 и 2021 годов, когда Европа остро нуждалась в заполнении опустошенных сильными морозами ПХГ. Отметим, что нехватка газа в подземных хранилищах создает серьезные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодовдобавляется в сообщении
Согласно прогнозам нефтегазовой компании, уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе.
Ранее сообщалось, что европейские страны могут уже этой зимой столкнуться с повышенными ценами в энерго- и теплоснабжении в связи с отказом ФРГ централизованно закупать газ для ПХГ.