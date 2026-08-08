СМИ сделали прогноз насчет ситуации с отоплением зимой в ЕС Politico: отказ ФРГ закупать газ может ударить по Европе

Москва8 авг Вести.Страны Европейского союза (ЕС) в связи с отказом ФРГ централизованно закупать газ для подземных хранилищ (ПХГ) могут столкнуться с повышенными ценами в энерго- и теплоснабжении. Информацию об этом опубликовало издание Politico.

В материале сказано, что обычно операторы газохранилищ в европейских странах заполняют ПХГ летом, когда стоимость газа более низкая, а зимой продают его снабжающим компаниям с наценкой. Однако в этом году цены на газ весной и летом выше обычных из-за ситуации на Ближнем Востоке, и из-за этого заполнение ПХГ идет меньшими темпами.

По данным за 6 августа, уровень заполненности ПХГ Германии составляет чуть ниже 48%, а в целом в европейских странах - около 58%. Эти показатели – самые низкие для блока за последние 15 лет.

Уровень заполненности хранилищ [Германии] не просто исключительно низкий для этого времени года, но исторически низкий рассказал журналистам директор Ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Хайнерманн

По его словам, при этом власти ФРГ отказываются закупать газ в обход рыночных механизмов за счет средств из бюджета.

Эксперт уточнил, что у Германии есть договоренности с соседними странами о помощи с газоснабжением при чрезвычайных ситуациях, поэтому дефицит может охватить Австрию, Италию, Данию, Швейцарию.

Ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Европа просит Анкару поставить ей газ, но только не из РФ.