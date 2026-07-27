Москва27 июл Вести.Показатель заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы достиг 55%, однако остался минимальным за последние пять лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

В агентстве подсчитали, что сейчас ПХГ Европы заполнены на 55,35%. Этот показатель ниже средней заполненности на дату 27 июля за последние пять лет на 15.91 процентных пункта. Сейчас Европе удалось закачать лишь 60,5 млрд кубометров газа. В прошлом году к этой же дате в ПХГ было на 12,5 миллиардов кубометров больше топлива.

Также уточняется, что с начала июля чистая разница между объемом закачки и отбора, которую также называют нетто-закачкой, достигла уровня на 19% ниже, чем в прошлом году, что является минимумом за шесть лет.

Ранее сообщалось, что Германия вынуждена покупать газ для своих нужд по цене в пять раз больше, чем в 2020 году. Такая разница стала следствием того, что Берлин отказался от поставок энергоносителей из РФ. Также влияние на цены оказывает конфликт на Ближнем Востоке между США и Ираном.