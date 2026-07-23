BZ: ФРГ сейчас платит за газ в пять раз больше, чем в 2020 году

Германия вынуждена платить за газ в пять раз больше, чем шесть лет назад BZ: ФРГ сейчас платит за газ в пять раз больше, чем в 2020 году

Москва23 июл Вести.Германии на текущий момент приходится покупать газ в пять раз дороже, чем в 2020 году на фоне ближневосточного конфликта и отказа от поставок энергоресурсов из России. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung (BZ).

После прекращения поставки российских энергоресурсов основным поставщиком газа на немецкую землю стала Норвегия. Согласно данным Федерального сетевого агентства ФРГ, в 2025 году оттуда поступило около 44% импортируемого газа. Следом идут Нидерланды с показателем 24% и Бельгия с 21%. Около 10% совокупного объема было обработано через мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) в акваториях Северного и Балтийского морей. Ключевым звеном цепочки выступает норвежский поставщик Equinor, который осуществляет отгрузки в ФРГ начиная с 1977-го.

Как отмечает BZ, за последние годы цена на газ сильно изменилась. Если в 2020 году импортируемый из России газ на немецкой границе стоил около 12 евро за мегаватт-час, то в начале этой недели торговая цена в Европе составляла уже 60 евро. До начала конфликта между Ираном и США она находилась на уровне около 31 евро, указывает издание.

При этом газета разводит руками, так как подобные цены не являются какой-то наценкой, которую требует Норвегия - "Equinor продает газ по тем же рыночным ценам, что и все остальные". Разница связана с двумя моментами. Российские долгосрочные контракты с демпинговыми ценами прекратили действие. Вдобавок Европа теперь зависима от мирового рынка СПГ, где любые проблемы в Персидском заливе ведут к скачкам стоимости, констатирует газета.

Конечный ценник для населения отсекает лишь часть этой волатильности: около 50% — это сетевые и налоговые наценки. В январе средний показатель BDEW зафиксировал на уровне 11,10 цента/кВт·ч против 5–6 центов до кризиса.

В ближайшей перспективе Германия не в силах изменить ситуацию, замечает издание. Мощности норвежских трубопроводов задействованы полностью, нарастить прокачку практически невозможно, а конечные котировки складываются на биржах и транслируются в розничные цены через закупки местных коммунальных компаний.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что именно отсутствие российского газа стало причиной энергетического кризиса в республике.