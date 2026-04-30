Москва30 апр Вести.Западный аналитик Конор Галлахер в своей статье в Naked Capitalism заявил, что запланированное прекращение поставок нефти по трубопроводу "Дружба" может стать серьезным ударом по Германии.

С 1 мая Россия прекращает транзит казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба", по которому сырье поступало в Германию. Это создает дополнительные риски для Германии, поскольку поставки использовались, в частности, для обеспечения работы нефтеперерабатывающего завода в Шведте. А это предприятие снабжает топливом в том числе и Берлин.

По мнению Галлахера, пересказ материала которого приводит АБН24, для такого шага Москва выбрала крайне неудобный для ФРГ момент. Из-за конфликта США и Ирана напряженность на мировом энергетическом рынке сохраняется, любое сокращение поставок при этом может сильнее давить на цены, отметил аналитик.

Германия, как заметил Галлахер, остается одной из тех стран Европы, которые заметно зависят от импорта энергоресурсов. По его словам, на руководство ФРГ рост цен на топливо уже усиливает давление. Потеря еще одного источника поставок может оказаться дополнительным ударом по позициям канцлера.

Такой шаг со стороны России автор публикации рассматривает как политический сигнал Берлину, который говорит о том, что ухудшение отношений с РФ может иметь для ФРГ прямые экономические последствия.

О том, что Россия приостанавливает поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" 22 апреля заявил ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС "Вести" объяснил, что такой шаг связан с техническими моментами. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что интересы Казахстана будут полностью соблюдены.