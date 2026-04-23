Москва23 апр Вести.Научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович сообщил в интервью ИС "Вести" возможные причины остановки поставок нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба".

По словам эксперта, транзит нефти мог быть остановлен по причине технологических сложностей или вследствие украинских ударов по нефтепроводу. Он также не исключил и политическую составляющую: по его мнению, казахстанско-европейское сотрудничество возможно только с одобрения российской стороны.

Могут быть какие-то технологические сложности. Могут быть, кстати, и последствия украинских ударов по нефтепроводу "Дружба", например, в Брянской области. Правда, это было какое-то время назад, но не исключено, что последствия проявились. Вот. Я не исключаю и какую-то, знаете, политическую интерпретацию этих всех событий, связанных с тем, что казахстанско-европейское сотрудничество возможно только в условиях того, что Россия также это поддерживает, с Россией все согласовано. Если какие-то вещи пытаются делать за спиной России или если Европейский Союз слишком доброжелательно относится к украинским ударам по российской инфраструктуре, связанной с нефтяным экспортом, то не исключено, что и казахстанской нефти будет сложнее попадать в Европу заявил Митрахович

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 1 мая Россия приостанавливает поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".