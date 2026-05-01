Эксперт: цена на нефть вырастет из-за остановки транзита из Казахстана в ФРГ Эксперт Фролов: остановка транзита нефти из Казахстана в ФРГ скажется на цене

Москва1 мая Вести.Прекращение транзита нефти из Казахстана в Германию повлияет на ее стоимость. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Россия с 1 мая прекращает транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба".

Для покупателя нефть станет дороже просто потому, что придется платить не просто исходя из текущих, выросших мировых цен, но и нужно будет платить за доставку. Доставка будет более сложной, она будет включать и морские перевозки, и заход в Балтийское море, и либо разгрузку в одном из немецких портов, либо разгрузку где-нибудь там в районе Гданьска в Польше. И, соответственно, доставку еще по нефтепроводной системе. Транспортная составляющая в цене продукта вырастет заметил эксперт

Ранее в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что транзит казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" прекратился из-за имеющихся на текущий момент технических особенностей.