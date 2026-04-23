Москва23 апр Вести.Остановка поставок нефти из Казахстана не нанесет серьезного урона странам Европы, но может доставить локальные проблемы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Суверов.

По его словам, европейским странам придется закупать нефть альтернативными маршрутами, что может быть дороже, однако меры для диверсификации поставок и закупки нефти из других стран, в том числе из США, были приняты заблаговременно.

Я не думаю, что остановка поставок казахстанской нефти в Европу приведет к каким-то радикальным последствиям для европейского топливного рынка. Дело в том, что удельный вес казахстанской нефти на европейском рынке был не очень большой. Но, с другой стороны, определенные локальные проблемы на рынках Германии и Польши возможны. Возможен рост цен на нефтепродукты в связи с тем, что Германии придется закупать нефть альтернативными маршрутами – через море, и это может быть более дорого, поэтому есть риск увеличения цен на нефтепродукты. Но больших радикальных последствий для европейского рынка все-таки ждать не стоит, Европа уже приняла меры для диверсификации поставок нефти и закупает ее, в частности, из других стран, в том числе из США и ряда других стран заявил Суверов

С 1 мая Россия приостановит поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.