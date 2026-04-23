Песков объяснил остановку поставок казахстанской нефти в Германию

Москва23 апр Вести.Остановка транспортировки казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба" обусловлена факторами технического характера.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС "Вести".

Решение связано с техническими моментами сказал представитель Кремля

Песков подчеркнул, что интересы Казахстана будут полностью соблюдены. Необходимые объемы поставок для партнеров будут обеспечены за счет задействования альтернативных транспортных коридоров.

Ранее Песков заявил, что российские объемы нефти в условиях мирового кризиса очень трудно не учитывать и не принимать во внимание.