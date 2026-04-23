Москва23 апрВести.Россия намерена сохранить транспортировку казахстанской нефти по альтернативным маршрутам после прекращения прокачки по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами он отметил, что ранее об этом уже говорилось.
Об этом уже было сказано. Мы обеспечим интересы наших казахстанских партнеров по другим направлениямотметил пресс-секретарь
Накануне вице-премьер страны Александр Новак сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию будут осуществляться в обход "Дружбы". По его словам, это связано с техническими возможностями.