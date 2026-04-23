Россия обеспечит интересы Казахстана после остановки "Дружбы", заявил Песков Песков: РФ сможет обеспечить интересы Казахстана после остановки "Дружбы"

Москва23 апр Вести.Россия намерена сохранить транспортировку казахстанской нефти по альтернативным маршрутам после прекращения прокачки по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он отметил, что ранее об этом уже говорилось.

Об этом уже было сказано. Мы обеспечим интересы наших казахстанских партнеров по другим направлениям отметил пресс-секретарь

Накануне вице-премьер страны Александр Новак сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию будут осуществляться в обход "Дружбы". По его словам, это связано с техническими возможностями.