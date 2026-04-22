Казахстан получил информацию о невозможности транзита по нефтепроводу "Дружба"

Казахстан не ожидает снижения добычи нефти при остановке транзита по "Дружбе" Казахстан получил информацию о невозможности транзита по нефтепроводу "Дружба"

Москва22 апр Вести.Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил ТАСС, что у него есть неофициальная информация о прекращении транспортировки топлива по нефтепроводу "Дружба" в мае.

По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было, заявил Аккенженов на вопрос о прекращении движения нефти по "Дружбе" в мае

По словам министра, российская сторона по неофициальным источникам "заявила о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти".

Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение пояснил министр

Он отметил, что в связи с этим Казахстан планирует перераспределить объемы поставок нефти на другие направления. По словам главы Минэнерго, Казахстан располагает альтернативными направлениями поставок.

Нет, снижение добычи не предусматривается. У нас есть возможность перераспределить данный объем по другим маршрутам сказал Аккенженов журналистам, его слова приводит "Интерфакс"

Ранее агентство Reuters заявило, что РФ якобы намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" с 1 мая.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в соответствующие компании вопрос о якобы прекращении транзита нефти Казахстана в Германию.