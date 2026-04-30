Москва30 апр Вести.Транзит казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" прекратился из-за имеющихся на текущий момент технических возможностей. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой вице-премьер РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что данная перемена не принесет неудобств ни одной из сторон.