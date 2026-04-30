Москва30 апрВести.Транзит казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" прекратился из-за имеющихся на текущий момент технических возможностей. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой вице-премьер РФ Александр Новак.
Он подчеркнул, что данная перемена не принесет неудобств ни одной из сторон.
В первую очередь это связано с техническими возможностями прокачки по нефтепроводу "Дружба". Вы знаете, что украинские военные атакуют нефтепроводную инфраструктуру, и мы видим повреждения нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры. Для Казахстана найдены другие возможности поставок в рамках текущей нашей работы. Никто с точки зрения объемов не страдаетпояснил Александр Новак