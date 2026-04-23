Аналитик Сафонова: Германия может возобновить переговоры с Роснефтью

Отмена транзита казахстанской нефти может склонить ФРГ к переговорам с Роснефтью Аналитик Сафонова: Германия может возобновить переговоры с Роснефтью

Москва23 апр Вести.Отмена поставок нефти из Казахстана в Германию через трубопровод "Дружба" может заставить немцев пойти на переговоры с Роснефтью. Об этом заявила генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова в интервью информационной службе "Вести".

По словам эксперта, отказ Германии от российских ресурсов и частичная переориентация на казахстанскую нефть в конечном счете привели к сокращению и обнулению поставок.

Соответственно, возможно, это может стать определенным толчком для возобновления переговоров немецкой стороны с компанией "Роснефть" для синхронизации объема поставок и, соответственно, уже решения вопросов относительно снятия необоснованных ограничений в отношении права собственности компании "Роснефть" заявила Сафонова

В феврале 2025 года Еврокомиссия (ЕК) одобрила фактическую национализацию в Германии бывших активов Роснефти.

Ранее стало известно о приостановке поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.