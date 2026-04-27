Politico: запрет России на транзит нефти из Казахстана в ФРГ бьет по Киеву

В ЕС рассказали о последствиях запрета РФ на транзит нефти из Казахстана в ФРГ Politico: запрет России на транзит нефти из Казахстана в ФРГ бьет по Киеву

Москва27 апр Вести.Решение России запретить транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" грозит серьезными последствиями не только для Берлина, но и для Киева. На это указало издание Politico.

Также отмечается, что Астана обеспечивает около 20% поставок нефти на крупный немецкий нефтеперерабатывающий завод, который покрывает 90% энергетических нужд Берлина и Бранденбурга.

Газета отметила, что альтернативными каналами поставок нефти могут стать порты на Балтике – Усть-Луга и Приморск, которые в последнее время "все чаще подвергаются нападениям со стороны Украины".

Если Германии понадобятся эти порты для отгрузки казахстанской нефти, она сможет надавить на украинцев, чтобы они прекратили атаки беспилотников, тем самым выступит в роли щита для Москвы говорится в публикации

Авторы статьи также обратили внимание на то, что любые перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии "Альтернатива для Германии", которая, как ожидается, имеет все шансы на победу в выборах в восточных землях, назначенных на осень 2026 года.

С 1 мая Россия приостановит поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". Об этом 22 апреля заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести". Сопредседатель отделения немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца по своей инициативе связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним возможность возобновления поставок.