Дальнейший транзит нефти в ФРГ напрямую зависит от решений РФ, пишут СМИ

Москва24 апр Вести.Германия оказалась перед новой угрозой для энергоснабжения после отказа от российской нефти. По информации венгерского портала Origo, существует риск остановки транзита казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба", который обеспечивает часть поставок сырья в страну.

В статье подчеркивается, что крупные объемы нефти из Казахстана поступают на немецкие предприятия, включая ведущие нефтеперерабатывающие заводы. При этом транспортировка осуществляется по территории России, что делает дальнейший транзит зависимым от решений, принимаемых в Москве.

По данным Origo, остановка поставок может негативно сказаться на экономике Германии, в частности на нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте - одном из важнейших предприятий отрасли. Объем поступающей нефти составляет около 43 тысяч баррелей в сутки.

После того как Берлин отказался от русской нефти, поставки из Казахстана приобрели для Германии особую важность говорится в материале

Немецкий парламентарий Кристиан Герке выразил обеспокоенность, подчеркнув, что этот ресурс жизненно необходим для завода, и быстро найти ему альтернативу будет крайне сложно.

Ранее Reuters сообщало, что Москва намерена прекратить транзит казахстанской нефти в Германию уже с 1 мая. По информации агентства, обновленный график поставок уже направлен немецкой стороне. При этом российские власти официально не подтвердили эти сведения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о планах по остановке транзита и посоветовал обратиться к профильным компаниям. В то же время в Федеральном министерстве экономики Германии подтвердили получение уведомления от Rosneft Deutschland о невозможности транзита нефти с 1 мая.

Ранее также сообщалось, что Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России.