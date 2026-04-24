Куликов: отсутствие поставок казахстанской нефти по "Дружбе" ударит по Европе Куликов о прекращении поставок нефти из Казахстана: это не в пользу Европы

Москва24 апр Вести.С момента начала войны в Персидском заливе стало очевидно, что прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" будет крайне невыгодным для Великобритании и всей Европы. Об этом заявил политический обозреватель Дмитрий Куликов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Объемы казахстанского сырья будут перенаправлены на другие логистические направления. Баланс сил в этой ситуации смещается не в пользу Запада, отметил он.

Должна быть оценка баланса продаж этих, и ситуации отсутствия этих продаж и последствий, которые будут ... И что-то мне подсказывает, что в условиях изменившейся ситуации этого года, 2026-го , с момента начала войны в Персидском заливе баланс будет категорически не в пользу Великобритании и европейских стран. Но это моя интуиция. А для того, чтобы ее проверить и убедиться, и не рубить, так сказать, сгоряча, наверное, такая работа будет проделана сказал Куликов

Интересы Казахстана будут обеспечены в обход трубопровода "Дружба", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.