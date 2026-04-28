Москва28 апрВести.Казахстан перераспределит поставки 260 тысяч тонн нефти в мае из-за невозможности поставить их по трубопроводу "Дружба" в направлении ФРГ. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.
В связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ "Шведт") на май 2026 года, министерство энергетики сообщает о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тыс. тоннсказано в сообщении ведомства
Уточняется, что нефть будет направлена через Россию: 100 тысяч тонн в порт Усть-Луга и 160 тысяч тонн в систему Каспийского трубопроводного консорциума.
Ранее политический обозреватель Дмитрий Куликов заявил, что с момента начала военных действий в Персидском заливе стало очевидно, что прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" будет крайне невыгодным для Великобритании и всей Европы. По его словам, из-за того, что объемы казахстанского сырья будут перенаправлены на другие логистические направления, баланс сил в этой ситуации сместится не в пользу Запада.