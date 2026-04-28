Казахстан перенаправит 260 тыс. тонн нефти через РФ вместо поставок по "Дружбе" Казахстан перенаправит через РФ 260 тыс. тонн нефти вместо поставок по "Дружбе"

Москва28 апр Вести.Казахстан перераспределит поставки 260 тысяч тонн нефти в мае из-за невозможности поставить их по трубопроводу "Дружба" в направлении ФРГ. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

В связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ "Шведт") на май 2026 года, министерство энергетики сообщает о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тыс. тонн сказано в сообщении ведомства

Уточняется, что нефть будет направлена через Россию: 100 тысяч тонн в порт Усть-Луга и 160 тысяч тонн в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее политический обозреватель Дмитрий Куликов заявил, что с момента начала военных действий в Персидском заливе стало очевидно, что прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" будет крайне невыгодным для Великобритании и всей Европы. По его словам, из-за того, что объемы казахстанского сырья будут перенаправлены на другие логистические направления, баланс сил в этой ситуации сместится не в пользу Запада.