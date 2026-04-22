Новак: нефть из Казахстана будет поступать в ФРГ в обход нефтепровода "Дружба"

Москва22 апр Вести.Нефть из Казахстана, предназначенная для Германии, не будет поставляться по трубопроводу "Дружба" с 1 мая 2026 года, вместо него используют другие логистические направления. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он уточнил, что это решение было принято из-за имеющихся на текущий момент технических возможностей.

С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по "Дружбе" раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные сказал Новак

Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL получила уведомление от украинской стороны о готовности нефтепровода "Дружба" к возобновлению транзита российской нефти в Венгрию и Словакию.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова возобновить транзит энергоресурсов по "Дружбе". Он подчеркнул, что решение этого вопроса зависит от того, прекратит ли Киев шантаж.