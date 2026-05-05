Минэнерго: экспорт из Казахстана на том же уровне после приостановки "Дружбы"

В Казахстане не видят проблем с экспортом нефти после приостановки "Дружбы" Минэнерго: экспорт из Казахстана на том же уровне после приостановки "Дружбы"

Москва5 мая Вести.Проблем с экспортом нефти в Казахстане не наблюдается после приостановки поставок в Германию по трубопроводу "Дружба". Об этом на брифинге заявил вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

Он уточнил, что приостановка поставок по "Дружбе" не повлияет на стоимость топлива внутри страны.

По транспортировке по "Дружбе" большой зависимости у нас нет, и она [приостановка поставок] никак не повлияет на стоимость топлива внутри страны. Понятно, что основная транспортировка у нас идет через КТК, и альтернативными маршрутами наши коллеги занимаются, поэтому, насколько я знаю, проблем пока по экспорту нефти нет сказал Есимханов

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что нефть из Казахстана, предназначенная для Германии, не будет поставляться по трубопроводу "Дружба" с 1 мая 2026 года, вместо него используют другие логистические направления.