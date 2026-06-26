Минэнерго Казахстана: РФ еще не подтвердила транзит нефти по "Дружбе" в ФРГ

Москва пока не подтвердила транзит казахстанской нефти в Германию Минэнерго Казахстана: РФ еще не подтвердила транзит нефти по "Дружбе" в ФРГ

Москва26 июн Вести.Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в комментарии ТАСС заявил, что российская сторона пока не подтвердила техническую возможность возобновления транзита казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба".

На сегодняшний момент российская сторона нам не подтвердила техническую возможность. То есть вот в тех планах шестимесячных [по прокачке нефти по "Дружбе"] у нас пока стоят нули сказал Аккенженов

При этом он выразил уверенность, что тема поставок будет поднята в ходе визита главы Минэкономики и энергетики Германии Катерины Райхе, которая прибудет в Астану 29–30 июня.

Лично я думаю, что германский министр, естественно, поднимет данный вопрос, поскольку Казахстан являлся одним из основных поставщиков нефти на завод в Шведт отметил министр

С 1 мая поставки казахстанской нефти в Германию осуществляются в обход "Дружбы" — сырье перенаправлено через российский порт Усть-Луга и Каспийский трубопроводный консорциум. Проблем с экспортом нефти в Казахстане не наблюдается после приостановки поставок по трубопроводу "Дружба", отмечали ранее в Минэнерго страны.