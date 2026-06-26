Москва26 июнВести.Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в комментарии ТАСС заявил, что российская сторона пока не подтвердила техническую возможность возобновления транзита казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба".
На сегодняшний момент российская сторона нам не подтвердила техническую возможность. То есть вот в тех планах шестимесячных [по прокачке нефти по "Дружбе"] у нас пока стоят нулисказал Аккенженов
При этом он выразил уверенность, что тема поставок будет поднята в ходе визита главы Минэкономики и энергетики Германии Катерины Райхе, которая прибудет в Астану 29–30 июня.
Лично я думаю, что германский министр, естественно, поднимет данный вопрос, поскольку Казахстан являлся одним из основных поставщиков нефти на завод в Шведтотметил министр
С 1 мая поставки казахстанской нефти в Германию осуществляются в обход "Дружбы" — сырье перенаправлено через российский порт Усть-Луга и Каспийский трубопроводный консорциум. Проблем с экспортом нефти в Казахстане не наблюдается после приостановки поставок по трубопроводу "Дружба", отмечали ранее в Минэнерго страны.