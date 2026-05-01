Нефть из Казахстана в Германию будут поставлять в обход трубопровода "Дружба"

Путь в обход "Дружбы": Казахстан поменял схему экспортных поставок нефти в ФРГ Нефть из Казахстана в Германию будут поставлять в обход трубопровода "Дружба"

Москва1 мая Вести.Казахстанскую нефть будут поставлять в Германию на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, минуя трубопровод "Дружба", сообщило Министерство энергетики Казахстана.

В ведомстве рассказали, что в связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии на май 2026 года запланировано перераспределение экспортных объемов нефти в размере 260 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что эти объемы будут направлены по альтернативным маршрутам: 100 тысяч тонн — через порт Усть-Луга в Ленинградской области и 160 тысяч тонн — через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Министерство подчеркнуло, что изменение маршрутов не повлияет на выполнение годового плана добычи нефти. Уточняется, что решение перенаправить потоки носит операционный характер и согласовано с грузоотправителями.

В конце апреля вице-премьер России Александр Новак сообщил, что с 1 мая поставки казахстанской нефти в Германию будут осуществляться в обход трубопровода "Дружба" из-за технических ограничений.

Киев неоднократно пытался нанести удары как по транспортной инфраструктуре на территории России, так и по ведущим на территорию страны нефтепроводам. В Минобороны РФ отмечали, что целью таких действий является дестабилизация мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефти и нефтепродуктов в Европу.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что НПЗ в Шведте на 20–30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн нефти, а в текущем году планировалось нарастить объем до 3 миллионов тонн.

Ранее политический обозреватель Дмитрий Куликов заявил, что с момента начала военных действий в Персидском заливе стало очевидно, что прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" будет крайне невыгодным для Великобритании и всей Европы.

По его словам, из-за того, что объемы казахстанского сырья будут перенаправлены на другие логистические направления, баланс сил в этой ситуации сместится не в пользу Запада.